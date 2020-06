Der Wirecard-Bilanzskandal hielt die Börsenwelt in den vergangenen beiden Tagen in Atem. Immerhin war der Aktienkurs nach der erneuten Verschiebung der Bilanz-Veröffentlichung zwei Mal um rund 50 Prozent eingebrochen. Am Freitag Nachmittag trat schließlich Markus Braun als CEO zurück. Am Abend dann die nächste gute Nachricht für alle Aktionäre.

Geschenk für Wirecard-Aktionäre: Aufgrund der dramatischen Entwicklung bei Wirecard haben wir das Unternehmen ganz genau analysiert und die Ergebnisse in einem Sonderreport zusammengefasst. Ausnahmsweise möchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...