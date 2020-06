Trotz konjunktureller Krise in der Automobilwirtschaft und der spürbaren Auswirkungen der Corona-Krise hat die Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle und Fahrzeugtechnologien insgesamt nur wenig an Tempo verloren, meint Leopold Praher, Director Sales Elast/LIM/Thermoset-Machines, Engel Austria, Schwertberg, Österreich. Der Trend im Automobilbau zur Elektrifizierung zielt einerseits auf die Antriebstechnologie und wird andererseits seit vielen Jahren begleitet von einer elektrifizierten Fahrzeugausstattung mit Sensorik und Elektronik - für diverse Steuergeräte, wie Batterie- und Ladesteuerung oder Assistenzsysteme, digital anmutende Innenausstattung mit LED, Touchpanels und vieles mehr. Für autonom fahrende Fahrzeuge ist der Bedarf von Sensortechnologie unabdingbar und noch deutlich höher. Infolgedessen nimmt die Elektrik im Fahrzeug einen immer größeren Stellenwert ein. Das Übertragen der Signale und die Stromversorgung im Fahrzeug sind heute sehr wichtige Komponenten. Dafür werden zahlreiche neue Produkte im Automobil eingebaut. Gleichzeitig steigt der Anspruch an die eingesetzten Werkstoffe und deren effiziente Verarbeitung. Silikon gehört daher quasi zu den Gewinnern dieser Trends. Der Werkstoff bietet gefragte Eigenschaften und lässt sich mit entsprechender Technik sehr gut verarbeiten. "Ich sehe in der E-Mobilität, ob batterieelektrisch, als Hybrid-Variante oder mit Brennstoffzellenantrieb, eine große Chance für Elastomerverarbeiter", sagt Praher mit Nachdruck.

Chancen für Silikon in Sensorik und Elektronik

"Für die Sensorik und Elektrik werden Abdichtungen und Schutzummantelungen benötigt, aber zum Beispiel auch für Stacks in Brennstoffzellen, die sich sehr gut mit Silikon realisieren lassen." Die Eigenschaften von Silikon sind so vielfältig wie nützlich: Seine Temperaturbeständigkeit, der optimale Druckverformungsrest, die UV-Stabilität, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit und weitere Eigenschaften sprechen für den Einsatz von LSR. "Vom Motorraum, über die verdeckte Elek-tronik bis zum Innenraum befinden sich überall elektrische Komponenten, die zwingend geschützt und abgedichtet werden müssen", zählt Praher auf. Nach Ansicht des Experten wird Silikon mengenmäßig am stärksten zunehmen hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe, die durch die Elektrifizierung der Fahrzeuge nachgefragt werden. Flüssigsilikon bietet neben der Funktion als Dichtmaterial auch eine gute Alternative für Linsen in der Primäroptik oder als Material mit außergewöhnlicher Haptik für Sensorik-Aktorik-Anwendung im Innenraum.

Der Maschinenbauer Engel hat sich auf diese Entwicklungen eingestellt und das Portfolio zur Verarbeitung von Silikon und anderen Elastomeren und Kunststoffen erweitert. Ein Beispiel für den Einsatz von Flüssigsilikon sind Schutzschläuche für zum Beispiel Kabeldurchführungen. Die Vielzahl von Kabeln weist zum Teil eine filigrane Struktur auf, die es entsprechend zu schützen gilt. Um das verwendete, ex-trem niedrigviskose ...

