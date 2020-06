Deutsche Börse Long: 54-Prozent-Chance von Harald Zwick - 22.06.2020, 08:30 Uhr Der Aktienkurs der Deutschen Börse lässt chart-technisch zumindest 2 Interpretationen zu. Erstens könnte der Wert ein Doppeltop ausbilden, was für einen sinkenden Kurs spricht. Andererseits hat der Kurs den Widerstand in der Höhe des All Time Highs vom 19. Februar 2020 überwunden und ist am Weg zum Ziel bei 174,00 Euro. Die Mitarbeiter sind auf eine 2. Corona- Welle besser vorbereitet und können den Betrieb aufrecht ...

