Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle, dass es weiter sehr unruhig bei der Deutschen Lufthansa bleibt, da dem Großaktionär (u.a. auch Hauptaktionär bei Vossloh und Mehrheitsaktionär bei Knorr-Bremse) offenbar die Beteiligung des Staates im Rahmen des milliardenschweren Rettungspaket durch die Bundesregierung so gar nicht gefällt. Zuletzt hat Thiele deshalb seinen Anteil an der Lufthansa um weitere 5 Prozent auf 15 Prozent aufgestockt, mit entsprechend großem Einfluss auf..

Den vollständigen Artikel lesen ...