Neues Spiel, neues Glück? Neue Woche, neue Richtung? Ich fürchte nein, denn die WHO meldet eine weitere Beschleunigung der COVID19-Pandemie, medienaffine Marktteilnehmer werden von immer wieder auftauchenden Hot-Spots hierzulande (oder zumindest in der Nähe) ständig daran erinnert. Von den Verhandlungen rund um die großen wirtschaftlichen Europa-Themen wie Brexit oder dem leidigen Corona-Fonds sind ebenfalls keine Durchbrüche zu erwarten, und so werden die diese Woche dominierenden Einkaufsmanager-Indizes kaum etwas bewegen können. Die "Wahlkampf-Trumpiaden" bieten hohen Unterhaltungs- aber nur geringen bis keinen Informationswert, so tickt EUR/USD rund um die 1,1200, Schweizer Franken und Japanischer Yen sind nach wie vor etwas besser bezahlt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...