Die Post-Corona-Herausforderungen für Online-Plattformen + aus der Praxis: Deshalb sollten Investoren den Principal-Agent-Konflikt ernst nehmen von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Montag, den 22. Juni 2020. Nein, heute geht es nicht um Wirecard. Über Markus Braun und seine Kapriolen mit asiatischen Banken werden Florian König, Alan Galecki, Pascal Andres und ich in unserem Podcast am kommenden Freitag detailliert sprechen. Dann wird sich der Staub etwas gelegt haben und wir können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...