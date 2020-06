Guten Morgen, der DAX ging am Freitag bei 12.330 Punkten mit einem Aufschlag von 0,40% aus dem Handel. Nachbörslich sackte der DAX jedoch unter die Marke von 12.300 Punkten ab und am heutigen Montagmorgen zeigt sich der DAX vorbörslich erneut deutlich tiefer bei 12.180 Punkten. Am Freitag war der große Verfallstermin und Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar. Der DAX könnte nun Kurs auf die runde Marke von 12.000 Punkten nehmen und dann weiter fallen, um das nächste offene Gap bei 11.968 ...

