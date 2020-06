Der Pferdesport ist extrem vielseitig, daher bietet er sich förmlich an, hier Wetten abzuschließen. Insgesamt können Pferdewetten auf eine lange Historie zurückblicken, die sogar bis in das Mittelalter zurückreicht. Wetteten früher Kaiser und Könige gegeneinander, wer das schnellere Pferd besaß, so stehen diese Wetten heute jedermann offen und es hat sich hier ein Markt mit gigantischen Umsatzzahlen entwickelt. Quelle: https://unsplash.com/photos/PaIDqj8otls Viele der Wettanbieter agieren heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...