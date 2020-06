Die sonst so beliebten Tech-Aktien spielten in der vergangenen Handelswoche kaum eine Rolle. Stattdessen setzten die wikifolio-Top-Trader auf Nebenwerte, das Thema Wasserstoff und die Skandal-Aktie von Wirecard. Quelle: Pixelbay via pexels Das ist beachtlich. Waren doch seit Beginn der globalen Covid-19-Pandemie Tech-Aktien die klaren Gewinner. Im Crash verloren sie weniger als der Gesamtmarkt. Von der seit April andauernden Erholungsphase profitierten sie am stärksten. Dementsprechend beliebt waren die amerikanischen Tech-Riesen in den letzten Monaten auch auf wikifolio.com. Nun scheint sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...