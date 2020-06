ams will sich weiteres Kapital für die Osram-Übernahme beschaffen. Das Unternehmen hat ein Angebot für Senior Notes im Volumen von 1 Mrd. Euro angekündigt. Die Notes, die in Euro und Dollar begeben werden, sind mit einer Laufzeit bis 2025 augestattet. Näheres zu den Konditionen wurde (noch) nicht mitgeteilt.AMS ( Akt. Indikation: 14,40 /14,43, -1,13%) Von Osram kommt ein neues AT&S-Vorstandsmitglied: Der ehemalige Osram-Manager Ingolf Schröder wird per 1. September 2020 neuer COO von AT&S. Der bisherige COO Heinz Moitzi konzentriert sich künftig als CTO auf die Weiterentwicklung der R&D-Aktivitäten, wie AT&S mitteilt. Schröder wird bei AT&S die Bereiche Operations, Quality, Global Supply Chain Management sowie EHS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...