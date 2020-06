Wirecard hat uns in den vergangenen Tagen Zugriffsrekorde beschert, die Aktie ist auch bei uns der mit Abstand meistgeklickte Titel, die Österreicher lieben Volatiles. Vielleicht hat der Umstand, dass der Nunmehr-Ex-CEO Markus Braun Österreicher ist, etwas zum Wirecard-Bias auf unserer Plattform beigetragen. Ich weiss es nicht, Wirecard war jedenfalls schon vor der Phase der bösen Gerüchte, die nun nach und nach einen wahren Kern bekommen, beliebt. Ich hatte übrigens Markus Braun mehrmals kontaktiert, aber nie Antwort erhalten. Ich nehme das niemandem krumm, aber es passt ins Bild. Wenn Braun in österreichischen Medien präsent war, dann meist als Visionär, die Aktie wurde in den Artikeln als Highflyer tituliert, aber nicht näher beleuchtet ....

