Der DAX zeigt sich zum Auftakt der neuen Woche schwankungsfreudig: Ging es zum Handelsstart bis auf 12.172 Punkte abwärts, konnte sich der deutsche Leitindex in Folge erholen und kurzzeitig sogar an der Marke von 12.400 Punkten kratzen. Bis zum Mittag lässt der Schwung jedoch wieder etwas nach, bei rund 12.300 Punkten notiert der DAX etwa 0,2% im Minus. Wirecard fällt und fällt… Bei Wirecard geht's auch in der neuen Handelswoche weiter rapide bergab: Am Montag verliert Wirecard unter enorm hohen ...

