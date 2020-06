Der DAX bleibt weiterhin volatil. Am heutigen Montag startete der Index zunächst deutlich tiefer und eröffnete die neue Handelswoche bei 12.194 Punkten. Im Tagestief wurden dann 12.172 Punkte erreicht, bevor es dann wieder kräftig nach oben ging. Im Tageshoch konnte der DAX bisher bis 12.399 Punkte hochziehen. An der Marke von 12.400 Punkten scheiterte der Leitindex jedoch und sackte in der Folge wieder bis auf 12.300 Punkte ab. Nachdem das zuvor noch offene Gap bei 12.471 Punkten in der Vorwoche ...

