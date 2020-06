Ort des Tages: Axians ICT Austria Salzburg Standort. Vinci ist mit seinen weltweit knapp 195.000 Mitarbeitern in vier Sparten der weltgrößte Konzern für Bau- und baunahe Dienstleistungen. In Österreich ist der Konzern in ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern vertreten. Neben Infrastrukturanlagen im Bereich der Energieversorgung, Brandschutz und Automatisierungslösungen für die unterschiedlichsten Lebensbereiche ist man hierzulande auch in der IT-Infrastruktur tätig. Von der Video-Konferenz bis hin zum Cloud-Dienst bietet man über das Unternehmen Axians ICT Austria selbst in diesem Spartenbereich ein weitläufiges Service-Angebot an. Dazu hat man mit Citeos auch Beleuchtungskonzepte im Sortiment: für das Flutlicht am Tennisplatz, ...

