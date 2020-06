Auf dem Radar: WirecardFiel am Freitag um -35,29 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 330% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 75,98 Prozent Minus. Am Freitag auf neuem Jahrestief geschlossen (25,82). Mit 67,75 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil. Michael Altrichter , Startup-Beauftragter der Regierung und AR-Chef der ebenfalls notierten startup300, hat mit seinem wikifolio https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf000almic zwar nicht zugekauft, ist aber weiterhin long in Wirecard. (Der Input von gabb Radar für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)

