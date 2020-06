96.211 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,5 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.83% vs. last gabb, -19.49% ytd, +31.30% seit Start 2013. Wir haben da durchaus ein Performanceproblem in den vergangenen Wochen. Mit dem Stay Low auf den DAX wetten wir ja darauf, dass der ATX aufholen kann. Aber: Trotz zunächst Lufthansa und jetzt des Wirecard-Desasters baute der DAX seinen Vorsprung sogar wieder aus. Und das setzt sich auch heute fort.ATX ( Akt. Indikation: 2281,80 /2282,00, -1,58%)DAX ( Akt. Indikation: 12317,50 /12317,50, -0,11%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...