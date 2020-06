Der Dow Jones wird am Montag fester in den Tag starten wobei der Future aktuell ein Plus von 200 Punkten aufweist. Viele Anleger hoffen darauf, dass die konjunkturelle Erholung in den USA anhält und setzen auf Aktien wie Apple und Microsoft, um die Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Im Fokus der Investoren stehen heute etablierte Einzelwerte wie die von Walmart und Disney. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

