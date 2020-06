Mägenwil (awp) - Die Competec-Gruppe sucht per Anfang 2021 einen neuen Leiter für das B2B-Geschäft und für die Tochter Alltron. Markus Messerer, der diese beiden Geschäftsteile heute leitet, werde die Gruppe spätestens Ende 2020 verlassen, teilte der Handelskonzern am Montag mit.Messerer werde eine neue Stelle in der ...

