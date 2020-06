Dt. Börse AG: Neue Hochs, oder die große Trendwende?

Für die Aktie der Deutschen Börse AG hatte ich in meiner Langzeitausgabe vom August 2018 einen Anstieg bis ca. 130 Euro in Aussicht gestellt. Daran anschließen sollte sich eine kräftige Korrektur, in deren Verlauf der Anteilschein bis tief in den 80er Bereich hineinfallen sollte. Diesem Anspruchsdenken konnte die zwischenzeitliche Performance, abgesehen von leichten Abweichungen, auch gerecht werden. Die jüngste Entwicklung konnte die schon dramatischen Verluste vom März'20 sehr gut ausgleichen, ...

