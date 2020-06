Nach der Hauptversammlung am Freitag geht es für die Aktie der Deutschen Telekom am Montag deutlich bergab. Doch keine Panik - die Aktie wird nur ex-Dividende gehandelt.Da die Telekom im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ihre Dividende im Rahmen der Corona-Krise nicht zusammengestrichen hat, hat es der Abschlag durchaus in sich. 60 Cent je Aktie erhalten Anleger, das entspricht auf Basis des ...

