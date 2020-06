Bei Wirecard geht's auch in der neuen Handelswoche weiter rapide bergab: Am Montag verlor Wirecard unter enorm hohen Umsätzen und als meistgehandelter Wert in Stuttgart bis zum Handelsende rund 44%. In der Nacht hatte Wirecard mitgeteilt, dass die bis dato vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien mit großer Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Daher nimmt Wirecard die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019, den Bericht zum ersten Quartal 2020 und die Prognose für das laufende ...

