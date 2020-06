Sehr geehrte Damen und Herren, die Baumot Group AG (ISIN DE000A2G8Y89, Basic Board, TINC GY) hat eine Technologie (Selective Catalytic Reduction, SCR) zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) in Abgasen von dieselbetriebenen Motoren entwickelt und vertreibt diese europaweit sowie im Nahen Osten. Dabei hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf die Nachrüstung (Retrofit) von Nutzfahrzeugen (u.a. LKWs, Stadt- und Überlandbusse und Off Road-Fahrzeuge) spezialisiert. Mit der neuen Rechtslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...