Dow Jones: Sehen wir eine kleine Korrektur, oder den Anfang vom Ende?

Das hat der Dow Jones gut hinbekommen. Gemeint ist damit das Verhalten seit der letzten Betrachtung von vor zwei Wochen. Dabei konnte sich die Korrektur im prognostizierten Maß darstellen und selbst die jüngste Entwicklung folgt der Erwartung. Allzu viel Optimismus sollte in die kleine Erholung nicht gelegt werden, denn das Sagen hat die übergeordnete Korrektur. Diese wird sich schon in absehbarer Zeit wieder in Szene setzen, auch wenn ich keinen Crash auf den Index zukommen sehe. Der Langzeitchart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...