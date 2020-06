BERLIN, 23. Juni (WNM/Destatis) - Ein Viertel (25 Prozent) der 45- bis 54-jährigen Frauen mit hohem Bildungsstand gaben 2018 an, kinderlos zu sein, während dies auf weniger als ein Sechstel (15 Prozent) der Frauen mit niedrigem Bildungsstand zutraf. Mütter mit niedrigem Bildungsstand hatten zudem häufiger mehr Kinder. In dieser Gruppe hatte jede dritte?Mutter drei oder mehr Kinder, bei den Frauen mit mittlerem oder hohem Bildungsstand dagegen nur jede sechste?Mutter. Die Situation in der Familie ...

