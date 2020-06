Das Biotechnologie-Unternehmen BioNTech muss den nächsten Tiefschlag in Kauf nehmen! Am Dienstag setzte es wieder ein deftiges Minus, wodurch das Wertpapier wieder unter die 50-Euro-Marke sinkt und eine wichtige Hürde unterschreitet. In der Führungsetage des Mainzer Unternehmens rund um Ugur Sahin dürften nun viele lange Gesichter zu sehen sein.

Anleger-Tipp: Wie wird sich BioNTech weiter entwickeln? Kann das Mainzer Unternehmen dem Negativtrend entgegenwirken? Wir haben das Wertpapier analysiert, einfach hier abrufen.

Heute musste BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...