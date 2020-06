Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1307 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1233 Dollar gefallen. Aktuell notiert er bei 1,1295 Dollar wieder etwas unter dem bisherigen Hoch.Zum Franken bewegt sich der Euro dagegen in einer deutlich engeren Spanne. Aktuell geht er zu 1,0663 ...

