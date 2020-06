Nächster Versuch Kurzfristig bestand bei der Commerzbank-Aktie in der abgelaufenen Woche doch noch Konsolidierungsbedarf, dieser druckte das Papier auf 3,85 Euro runter. Eine dreiwellige Erholungsbewegung ist dadurch aber nicht aus der Welt, die der Chart beweist. Weiterhin wird an einem Anstieg zurück an 5,00 Euro festgehalten, eine Positionierung kann über das bekannte Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank WKN MC89V9 erfolgen. Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: Urheberrecht / Bildmaterial: ...

