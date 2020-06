Der DAX startet heute mit 12.360 Punkten bereits höher in den neuen Handelstag und baut im Anschluss seine Kursgewinne sukzessive aus. Aktuell liegt das deutsche Leitbarometer 320 Punkte bzw. 2,6 Prozent im Plus bei 12.582 Punkten. Die Marktakteure reagieren vor allem auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten sowie positive Vorgaben von den US-Börsen. Dort war der Dow Jones gestern mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 26.025 Punkten aus dem Handel gegangen und legt heute vorbörsli..

