6,7 Prozent Minus in diesem Jahr und 4,9 Prozent Wachstum in nächsten: Der "Wirtschaftsweise" genannte Sachverständigenrat prognostiziert Deutschland die tiefste Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Zahlen gelten laut Gutachten auch nur, wenn die Covid-19-Pandemie nicht erneut in großem Umfang aufflammt. Ein Szenario für den schlechteren Fall gibt es nicht, und das ist auch gut so.Ein "Wumms" soll es werden. Mit massiven Ausgaben und Steuerverzicht will die Bundesregierung die von Corona-Lockdown gebeutelte Konjunktur wieder in Schwung bringen. Heute haben die Wirtschaftsweisen dem Versuche bescheinigt, dass er sich "positiv auswirken" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...