The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2020



ISIN Name

AU000000HOG6 HAWKLEY OIL + GAS LTD

CA09369R1064 BLOCPLAY ENTERTAINMENT

CA27723P1036 EASTERN ZINC CORP.

DE000A289AV5 MVV ENERGIE AG NA Z.VERK.

KYG409151290 GREENFIELDS PETR.DL -,001

