Kalamazoo Resources Limited erwirbt von Northern Star das 1,65 Mio. Unzen umfassende Goldprojekt AshburtonDGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung Kalamazoo Resources Limited erwirbt von Northern Star das 1,65 Mio. Unzen umfassende Goldprojekt Ashburton23.06.2020 / 21:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen das stark höffge Goldprojekt Ashburton von Northern Star Resources Limited (ASX: NST) ("Northern Star") erworben hat. Die historische Goldproduktion des Projekts am südlichen Rand des Pilbara-Kratons im australischen Bundesstaat Western Australia betrug im Zeitraum 1998-2004 350.000 Unzen Au und enthält derzeit eine geschätzte Mineralressource (JORC-Code (2012)) von 20,8 Mio. t Erz mit 2,5 g/t Au für 1,65 Mio. Unzen.Die wichtigsten Punkte:- Kalamazoo hat das 217 km2 große Goldprojekt Ashburton am südlichen Rand des Pilbara-Kratons, WA, von Northern Star Resources erworben.- Das Goldprojekt Ashburton hat 350.000 Unzen Au1 produziert und enthält derzeit eine geschätzte Mineralressource (JORC-Code (2012)) von 20,8 Mio. t Erz mit 2,5 g/t Au für 1,65 Mio. Unzen2.- Das Projekt verfügt über ein erhebliches regionales Greenfields- und Brownfields-Explorationspotenzial, einen großen Datenbestand aus den Bohrungen sowie aus den geologischen, geochemischen und geophysikalischen Arbeiten sowie zahlreiche leicht zu erreichende Bohrziele.- Diese große Projektakquisition ist eine wichtige Ergänzung zu Kalamazoos hochwertigen australischen Gold-Assets in den Victorian Goldfields und in der Region Pilbara.- Das Explorationsteam wird von Paul Adams, dem in WA ansässigen Director von Kalamazoo, geleitet, dem früheren Managing Director der Spectrum Metals.- Kalamazoos Projektstrategie besteht darin, neue Entdeckungen zu machen, die Goldressource von 1,65 Mio. Unzen (Oxid und Sulfid) erheblich zu erhöhen und die Projektentwicklungspläne voranzutreiben.- Die Exploration wird sofort vor Ort auf dem Goldprojekt Ashburton beginnen, das ein eigenständiges Camp, ein Bohrkernlager und eine unterstützende Infrastruktur umfasst.1ASX: SRI 14. Februar 2011 2ASX: NST 28. Februar 2013Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Diese bedeutende Akquisition ist eine wichtige Ergänzung zu Kalamazoos Pilbara-Goldassets. In einer ähnlichen Anlagestrategie wie bei der Akquisition des Flaggschiff-Goldprojekts Castlemaine in Victoria im Jahr 2018 ermöglicht die Deal-Struktur Kalamazoo, die Mittel direkt "in den Boden" zu investieren.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Kalamazoo an Northern Star zahlen:1. 5,0 Mio. Dollar bei Abbau der ersten 250.000 Tonnen Erz; und2. Eine 2%ige Net Smelter Royalty ("NSR", Verhüttungsabgabe) auf die ersten 250.000 Unzen produzierten Goldes mit einem NSR von 0,75 % auf alles weitere Gold, das auf den Liegenschaften produziert wird; und3. Die gleiche NSR wird auch für alle anderen Metalle gelten, die auf den Liegenschaften abgebaut werden.Eine bereits bestehende Royalty in Höhe von 1,75% für die Goldproduktion (mit Ausnahme der ersten 250.000 Unzen) gilt für das gesamte Projekt, wobei alle Vereinbarungen über Kulturerbe und Bergbau mit Native Title-Parteien bestehen.In der Region Pilbara wurde aufgrund der jüngsten Entdeckung der Weltklasse-Oxid/Sulfid-Goldvorkommen durch De Grey Mining Limited (ASX: DEG) ("De Gray") ein erneuter Fokus auf die Goldexploration gelegt. Dies wurde ergänzt durch bedeutende Fortschritte bei der Golderschließung durch Calidus Resources Limited (ASX: CAI) ("Calidus") auf dem 1,25 Mio. Unzen umfassenden Warrawoona-Projekt3 und Capricorn Metals Limited (ASX: CMM) ("Capricorn") auf dem 2.125 Mio. Unzen umfassenden Karlawinda-Projekt4 ( Abbildung 1).Als Teil ihrer Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) hat Kalamazoo die Projektdaten überprüft, um zukünftige Bohrprogramme zu bewerten und zu bestimmen. Das Ziel dieser Bohrprogramme wird eine beachtliche Erhöhung der bestehenden Goldressource von 1,65 Mio. Unzen sein.Kalamazoos Chairman und CEO, Luke Reinehr, sagte heute: "Wir freuen uns, dieses große Explorationsprojekt mit seiner Goldressource von 1,65 Mio. Unzen von Northern Star erworben zu haben. Dies ist ein enormes Ergebnis für unsere Aktionäre und eine hervorragende Ergänzung unseres aussichtsreichen Portfolios an Goldprojekten in der Pilbara. Kalamazoo ist in der einzigartigen Position, in zwei der am höchsten bewerteten Goldexplorationsprovinzen der Welt - den Victorian Goldfields und der Pilbara - über bedeutende Assets und Liegenschaften zu verfügen.Wir werden unsere Projekte in Victoria und Pilbara gemeinsam vorantreiben, da wir uns darauf konzentrieren, unser Goldprojektportfolio aufzuwerten. Mit talentierten Explorationsteams in WA und Victoria können wir unsere beiden Explorationsprogramme ungehindert von den aktuellen COVID-19-Reisebeschränkungen fortsetzen.Vor der Notierung an der ASX hatten wir neben Northern Star und ihrer Goldmine Paulsens eine große Explorationsliegenschaft. Dies hat uns dabei geholfen, den inhärenten Wert des nahe gelegenen Goldprojekts Ashburton zu ermitteln, und wir danken Northern Star für die Akquisitionsmöglichkeit und die Deal-Struktur, die es uns ermöglicht, unsere Mittel direkt in die Exploration zu investieren. Unsere Anerkennung gilt der Professionalität der Schlüsselpersonen bei Northern Star und der Einfachheit der Transaktion."3ASX: CAI 19. Februar 2020 4ASX: CMM 12. Mai 2020Bill Beament, Executive Chairman von Northern Star, sagte: "Das Projekt Ashburton passt nicht mehr in das Northern Stars Portfolio, hat jedoch großes Potenzial sowohl in Bezug auf Exploration als auch in Bezug auf Produktion. Durch die Royalty-Komponente behält sich Northern Stars weiter Exposure am Projekt vor."Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte des Pilbara-Kratons mit Kalamazoos Pilbara-GoldprojektenExplorationsteamKalamazoos technischer Beratungsausschuss, bestehend aus Paul Adams, Explorationsmanager Dr. Luke Mortimer und Dr. Quinton Hennigh, Chairman der Novo Resources Corp ("Novo") (TSX-V: NVO; OTCQX: NSRPF), wird die technische Überwachung des Explorationsprogramms auf dem Goldprojekt Ashburton übernehmen. Novo und der kanadische Goldinvestor Eric Sprott erkannten die Höffigkeit von Kalamazoos Goldportfolios in Victoria und Pilbara und tätigten im Januar 2020 strategische Investitionen in das Unternehmen5.5ASX: KZR 15. Januar 2020Paul Adams hat kürzlich eine Schlüsselrolle als Managing Director von Spectrum Metals Limited (ASX: SPX) ("Spectrum") bei der großen Explorationsentdeckung auf Penny West in WA gespielt. Aufgrund dieser Entdeckung stiegen die Goldressourcen in nur 12 Monaten von 36.000 Unzen auf 355.500 Unzen. Im Februar 2020 führte Ramelius Resources Limited (ASX: RMS) eine erfolgreiche Übernahme von Spectrum durch6.Paul Adams, Director von Kalamazoo, sagte heute: "Ich freue mich sehr, jetzt die Gelegenheit zu haben, unser erstklassiges Explorationsteam bei Kalamazoo zu leiten, wenn wir dieses Projekt weiterentwickeln werden. Die bevorstehende Entdeckungsphase wird sehr aufregend sein, da wir daran arbeiten, die aktuelle Ressource von 1,65 Mio. Unzen erheblich zu erhöhen und Entwicklungsmöglichkeiten zu untersuchen."Abbildung 2 zeigt: Brook Ekers, leitender Projektgeologe bei Northern Star, und Paul Adams, Director von Kalamazoo, vor Ort auf dem Goldprojekt Ashburton, Juni 2020Der technische Beratungsausschuss wird von Kalamazoos Explorationsmanager - West, Lance Govey, unterstützt.Kalamazoo hat auch Damien Keys engagiert, einen Geologen mit 20 Jahren Erfahrung im Bergbau und in der Exploration. Von der James Cook University wurde ihm der Doktortitel verliehen. Der Schwerpunkt seiner Doktorarbeit lag auf der Struktur- und Wirtschaftsgeologie. Damien war in leitenden geologischen Funktionen und Managementfunktionen bei zahlreichen Unternehmen tätig, darunter Gold Fields Ltd und Silver Lake Resources Ltd (ASX: SLR). Zuletzt war Damien an der Identifizierung und Erweiterung der Goldressourcen für Spectrum beteiligt.6ASX: RMS 10. Februar 2020Hintergrund/historische ErgebnisseDas Projekt befindet sich in der Region Ashburton am südlichen Rand des Pilbara-Kratons nahe der Städte Paraburdoo und Tom Price. Diese Bergbaustädte werden mit direkten täglichen Flügen von Perth bedient, verfügen über hervorragenden Straßenverbindungen und besitzen eine Leichtindustrie (Abbildung 1).In den Jahren 1996 und 1997 entdeckte Sipa Resources Limited (ASX: SRI) ("Sipa") fünf Lagerstätten in Ashburton - Mt. Olympus, West Olympus, Zeus, Peake und Waugh.Mt Olympus, Zeus, Peake und Waugh produzierten insgesamt zwischen Dezember 1998 und April 2004 aus 3,2 Mio. t Oxiderz (und geringfügig Übergangserz) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,3 g/t Au für ungefähr 350.000 Unzen Gold (Abbildung 3). Der größte Teil des Goldes stammte aus Mt Olympus, wo aus 2,5 Mio. t Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3 g/t Au 242.000 Unzen Gold produziert wurden. Die Goldausbringungsrate lag bei 92 % und das Abraumverhältnis betrug 3:1.Die Anlage vor Ort wurde 2006 verkauft und die Sanierung des Standorts 2007 abgeschlossen.Sipa und Newcrest haben im Juni 1998 Farm-in- und Joint-Venture-Abkommen geschlossen, die alle Sipa-Liegenschaften mit Ausnahme der Lagerstätten Mount Olympus, Zeus, Peake und Waugh abdecken. Newcrest zog sich im Mai 2009 aus dem Projekt zurück, nachdem sie mehr als 20 Millionen Dollar ausgegeben hatten. Schätzungen zufolge wurden 60 % dieser Ausgaben für Feldaktivitäten aufgewendet.Northern Star erwarb das Goldprojekt Ashburton im Februar 2011 von Sipa, indem sie der Zahlung eines zukünftigen Royalty-Streams zustimmten, und führten in den nächsten zwei Jahren umfangreiche Explorationsarbeiten sowie technische, metallurgische Studien und Machbarkeitsstudien durch.Abbildung 3 zeigt: Liegenschaftskarte des Goldprojekts Ashburton mit detaillierten Angaben zur früheren Goldproduktion von Sipa Resources 1998-2004 (abgeändert von ASX: NST, 14. Februar 2011)GoldressourcenDas 217 km2 große Projektgebiet umfasst die Bergbaulizenzen 52/639, 52/640, 52/734 und 52/735 sowie die Explorationslizenzen 52/1941, 52/3024 und 52/3025.Im Jahr 2012 brachte Northern Star als Teil der Aktualisierung der geschlussfolgerten Mineralressource und der Erweiterung der bekannten Vererzung im Goldprojekt Ashburton 92 RC-Bohrungen und Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.512 m nieder. Auf Mt Olympus erhöhte Northern Star die Mineralressourcenschätzung (JORC-Code 2012) auf 15,18 Mio. t Erz mit 2,2 g/t Au für 1,08 Mio. Unzen2 (Abbildung 4).Im Jahr 2012 führte Northern Star auch eine große Bohrkampagne durch, die sich auf das Prospektionsgebiet Peake konzentrierte, das 3 km von der Lagerstätte Mt Olympus entfernt liegt. Das Prospektionsgebiet Peake ist ein Tagebau, der 2001 betrieben wurde und ungefähr 89.000 t mit 6,5 g/t Au für 18.700 Unzen aus der Oxidzone produzierte. Der abgebaute Erzkörper hat eine Streichlänge von 600 m, eine wahre Mächtigkeit von 2 bis 4 m und fällt mit 70 bis 85 Grad nach Süden ein2.Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Längsschnitt der Mt Olympus-Ressource (abgeändert von ASX: NST, 28. Februar 2013)Im Rahmen der Ressourcen-Aktualisierung erzielte Northern Star im Prospektionsgebiet Peake (Abbildung 5) eine signifikante Ressourcensteigerung von mehr als 200 %. Die Ressource im Prospektionsgebiet Peake umfasst jetzt 3,7 Mio. t Erz mit 3,3 g/t Au für 399.000 Unzen2.Abbildung 5 zeigt: Längsschnitt der Peake-Ressource (abgeändert von ASX: NST, 28. Februar 2013)Im Jahr 2013 veröffentlichte Northern Star eine aktualisierte Mineralressource für das Goldprojekt Ashburton. Die Schätzungen wurden in Übereinstimmung mit dem JORC-Code 2012 berichtet. Gemäß Tabelle 1 erhöhte sich die Ressource laut Schätzung um 66 % auf 20,79 Mio. t Erz mit 2,45 g/t Au für 1,65 Mio. Unzen. Es wurde berichtet, dass ungefähr 650.000 Unzen dieser Ressource im Oxidmaterial beherbergt sind.Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Goldprojekt Ashburton (JORC-Code 2012) MineralressourcenAbbildung 6 zeigt: Die Tagebaugruben Mt Olympus, Waugh und Zeus auf dem Goldprojekt Ashburton (Stand Juni 2020)Explorationsstrategie, Modell und PotenzialNorthern Stars rasche Erweiterung des Ressourcenbestands von 668.000 Unzen auf 1,65 Unzen in der Zeit von 2011 - 2013 und die vorgeschlagenen Bohrpläne zur Ressourcenerweiterung stützen Kalamazoos Einschätzung, dass sowohl ein ausgezeichnetes Brownfield- als auch Greenfield-Explorationspotenzial besteht. Folglich ist das Hauptziel der Explorationsstrategie von Kalamazoo, die Ressourcenbasis durch einen systematischen, effektiven und innovativen Explorationsprozess zu erweitern.Zuvor haben sowohl Sipa als auch Northern Star berichtet, dass ihr bevorzugtes Goldexplorationsmodell für das Goldprojekt Ashburton eine in Sediment beherbergte Vererzung des Carlin-Typs ist. Das Ashburton-Becken weist mehrere Ähnlichkeiten mit dem Carlin-Trend (> 110 Mio. Unzen früherer Produktion und Vorräte) des Great Basin in Nevada auf, darunter:- Karbonate und kohlenstoffhaltige Schluffsteine- Hinweise auf Entkalkung der Dolomit- und Kalksteineinheiten- Geochemische Au-As-Sb-Hg-Merkmale- Verkieselung und Jasperoid-Entwicklung- Vererzte Strukturen (mögliche Zufuhrkanäle)- Zu den Anzeichen einer Intrusuionsaktivität zählen der Boolaloo-Granodiorit, der in die Ashburton-Formation im Nordwesten eindrang, und eine große magnetische Anomalie unter dem zentralen Ashburton-BeckenKalamazoos systematischer, effektiver und innovativer Explorationsprozess umfasst:- Sofortige Zusammenstellung und Überprüfung der umfangreichen Explorationsdatensätze- Möglicher Erwerb/Verwendung detaillierterer luftgestützter geophysikalischer Datensätze und Fernerkundungsdatensätze- Zielgenerierung- Geländeerkundung in identifizierten Prospektionsgebieten- Übertägige Erkundungsprogramme wie Bodenprobenahme und/oder bodengestützte geophysikalische Untersuchungen aller vorrangigen Prospektionsgebiete- 3D-Modellierung identifizierter Ziele- Durchführung signifikanter TestbohrungskampagnenAls Teil des Due-Diligence-Prozesses hat Kalamazoo bereits mehrere potenzielle Prospektionsgebiete identifiziert, die eine sofortige Nachuntersuchung und Testbohrungen erfordern. Auf regionaler Ebene betrachtet waren im gesamten 217 km2 großen Projektgebiet die historischen Bohrungen auf bestehende Prospektionsgebiete mit signifikanten verbleibenden Brownfield- und Greenfield-Explorationspotenzial ausgerichtet (Abbildung 7).Die Exploration kann sofort vor Ort auf dem Goldprojekt Ashburton beginnen, wobei ein vorhandenes kleines funktionsfähiges, eigenständiges Camp, ein Bohrkernlager und eine unterstützende Infrastruktur genutzt werden.Abbildung 7 zeigt: vorläufige Explorationsziele, historische Bohrungen und identifizierte MineralressourcenEntwicklungspotenzialNorthern Star hat im Zeitraum 2012-2013 wirtschaftliche und technische Studien zum Entwicklungspotenzial des Goldprojekts Ashburton durchgeführt. Dies umfasste die Formulierung einer zweistufigen Strategie, wobei in Stufe 1 Erz mittels einer Anlage für oxidisches Erz verarbeitet wird und Stufe 2 auf einer Anlage für Sulfiderz basiert. Diese Strategie sah vor, dass die Produktion in Ashburton als Free-Milling Oxidbetrieb (Erz wird nur durch Zerkleinerung aufgeschlossen) beginnt, um einen frühzeitigen Cashflow zu generieren und um das Risiko für einen nachfolgenden langlebigen, hochgradigen Sulfidbetriebs zu mindern. Diese Strategie wurde durch Sipas Produktionsgeschichte unterstützt, die im Zeitraum 1998-2004 in ihrer Anlage bei der Oxidverarbeitung eine Ausbringungsrate von 95 % erzielten.Zusätzlich zur Umsetzung ihrer Explorationsstrategie plant Kalamazoo, frühere Machbarkeits- und Entwicklungsstudien des Projekts, zu überprüfen und zu aktualisieren, indem ein aktueller Goldpreis im Bereich von 2.200 bis 2.500 AUD/Unze (*7) (d.h. 38 % bis 56 % höher) verwendet wird. Kalamazoo wird auch metallurgische und technologische Möglichkeiten für die Aufbereitung der Sulfidressource detailliert untersuchen.Das Goldprojekt Ashburton befindet sich ungefähr 200 km südöstlich der Goldmine Paulsens von Northern Star, die seit 2018 gepflegt und instandgehalten wird. Auf ihrem Höhepunkt produzierte auf Paulsens die CIL-Goldaufbereitungsanlage ungefähr 100.000 Unzen Au pro Jahr. Sollte diese Anlage wieder in Betrieb genommen werden, könnte Kalamazoo die Machbarkeit des Abbaus und des Transports von hochgradigem Oxiderz zur Aufbereitung in Paulsens untersuchen.In einer ähnlichen Betriebsform führte Kalamazoo im Jahr 2016 auf ihrem Goldprojekt Snake Well ("Snake Well") in Murchison, WA, einen erfolgreichen und profitablen dreimonatigen Probeabbau durch, indem hochgradiges Erz über 221 km zur Aufbereitung in einer CIL-Anlage einer dritten Partei transportiert wurde.(*7) Goldpreis von kitco.com, Stand 1. Juni 2020Finanzierung des geplanten ExplorationsprogrammsAls Teil ihrer Projektakquisitionsstrategie hat Kalamazoo kürzlich eine vorzeitige Zahlung von 3,25 Mio. Dollar aus dem kürzlich erfolgten Verkauf des Projekts Snake Well ausgehandelt. Diese Mittel werden direkt für die Exploration auf dem Goldprojekt Ashburton verwendet.Kalamazoo verkaufte Snake Well im November 2018(*8) an Adaman Resources Pty Ltd ("Adaman"). Der Verkaufspreis für Snake Well betrug 7,0 Mio. Dollar zahlbar über einen Zeitraum von ungefähr 24 Monaten. Ein Betrag von 3,75 Mio. Dollar wurde gezahlt und der Restbetrag von 3,25 Mio. Dollar war mittels Teilzahlungen am 30. Juni 2020, 30. September 2020 und 31. Dezember 2020 zahlbar.Kalamazoo hat mit Adaman vereinbart, den Restbetrag von 3,25 Mio. Dollar zu günstigen Konditionen vorzeitig zu zahlen (2,5 % Ermäßigung auf ausstehende Zahlungen). Diese Mittel werden nun ausschließlich für Explorations- und Bohraktivitäten der nächsten Stufe des Goldprojekts Ashburton bereitgestellt und verwendet.Die vorzeitige Zahlung der Gelder aus dem Verkauf von Snake Well ist für Kalamazoos Aktionäre positiv, da keine Kapitalbeschaffung erforderlich ist, um das unmittelbar geplante Explorationsprogramm in Ashburton zu finanzieren. Darüber hinaus wird Kalamazoo mit einem eigenständigen WA-Explorationsteam zur Leitung des Projekts, den Fokus auf geplante Bohrprogramme auf ihren Vorzeigeprojekten in Victoria wie geplant fortsetzen.(*8) ASX: KZR 14. November 2018Mineral Ressourcen Schätzung - InformationssammlungGeologie der GoldlagerstättenDie Goldlagerstätten Mt Olympus, Zeus und Peake befinden sich im Neerambah-Komplex der Wyloo Group (unteres Proterozoikum) am südlichen und verworfenen Rand des Diligence Dome. Im Kern des Diligence Dome befindet sich der Cheela Springs Basalt und er wird von klastischen Sedimentgesteinen der Mt McGrath-Formation überlagert. Die Lagerstätte Waugh befindet sich am nördlichen Rand des Diligence Dome.- Die Lagerstätte Mt Olympus, die in zwei Tagebaugruben, Mt Olympus selbst und der viel kleineren Grube West Olympus, abgebaut wurde, ist hauptsächlich in Sandstein und geröllführenden Sandsteinen der Mt McGrath-Formation beherbergt. Eine unterlagernde Tonsteineinheit beherbergt eine unbedeutende Vererzung (Abbildung 6). Die Vererzung in West Olympus befindet sich teilweise im unterlagernden Cheela Springs Basalt.- Die Lagerstätte Zeus ist in mittelkörnigen Sandsteinen der Mt. McGrath-Formation innerhalb des Zoe-Verwerfungssystems beherbergt. Die Vererzung ist wieder ein disseminierter goldhaltiger Arsenkies mit etwas mehr goldhaltigem Quarz als auf Mount Olympus.- Die Lagerstätte Peake ist ein steil nach Süden einfallender Erzgang mit gebändertem, schichtparallelem (d.h. parallel zur Verwerfung) serifiziertem Schluffstein-Tonstein und zentimetermächtigen Arsenkies- und kleinen goldhaltigen Quarzschichten, die mäßig nach Süden einfallende Schluffsteine der Mt McGrath-Formation durchschneiden.- Die Lagerstätte Waugh befindet sich 3 km nordöstlich von Mt Olympus. Sie ist in mäßig nach Norden einfallenden Schluffsteinen der Mt. McGrath-Formation beherbergt, aber der größte Teil der Vererzung befindet sich in einer leicht diskordanten Eisensteinbrekzie, die in sehr wenigen Bohrabschnitten aus der Primärzone von Arsenkies dominiert wird.Jede der Lagerstätten zeichnet sich durch Serizit-Alteration und Bleichung und manchmal Verkieselung mit stark erhöhtem As- und allgemein erhöhtem Sb- und Hg-Gehalt sowie in einigen Fällen Cu (z. B. Mount Olympus) aus.Geologische InterpretationDie Interpretation der Lagerstätten Mt Olympus, Zeus und Waugh wurde mithilfe einer systematischen Vorgehensweise durchgeführt, um die Kontinuität der Geologie und der geschätzten Mineralressourcen zu gewährleisten, dazu wurde die Vulcan-Software verwendet. Aufgrund der gesamten Informationen und 5 Jahren Tagebau ist das Vertrauen in die geologische Interpretation hoch.Alle verfügbaren geologischen Daten wurden für die Interpretation verwendet, einschließlich Kartierungen, Bohrungen, Oxidationsoberflächen und Interpretationen des Typs hochgradiger Erzzonen unter Tage. Es wurden keine alternativen Interpretationen durchgeführt oder vorgeschlagen. Daten der Bohrkernprotokollierung und aus der Grubenentwicklung wurden zum Erstellen beschränkter 3D-Drahtgittermodelle verwendet. Die Kontinuität des Erzgehaltes folgt weitgehend den Schichtflächen, insbesondere den gröber körnigen Einheiten.In der Lagerstätte Peake ist die Vererzung in flacheren, nach Süden einfallenden Schluffsteinen der Mount McGrath-Formation beherbergt. Ihre wahre Mächtigkeit beträgt ungefähr 2 bis 4 Meter und ist in Streichrichtung sehr durchgehend. Die Vererzung ist in der Grube leicht als stark blättriger, blasscremiger Schluffstein zu erkennen, der eine Karbonat-, Silica- und Serizit-Alteration zeigt. Der Schluffstein kann in der Tiefe sowohl Ex-Pyrit als auch Primärsulfide enthalten. Gold kommt im Allgemeinen in Stringern (Erzschnüren) und Quarzgängen innerhalb dieser Zone vor. Im Hangenden der Struktur befindet sich ein scharfer Schnitt, der durch einen Übergang zu einem hämatitreicheren Schluffstein gekennzeichnet ist. Die Gehaltsgrenze ist im Liegenden der Vererzung diffuser.Probenahme- und TeilprobenentnahmetechnikenDie Lagerstätten wurden mittels Kernbohrungen (DD, Diamond Drilling) und Rückspülbohrungen (RC, Reverse Circulation) beprobt, die von Northern Star Resources Limited ("NSR") und früheren Betreibern Sipa Resources Ltd ("Sipa") niedergebracht wurden. Die Probenahme mittels Kernbohrungen erfolgte im Allgemeinen mit NQ2 (Kerndurchmesser 50,6 mm). Die Kernprobenintervalle wurden vom Geologen definiert, um geologische Grenzen von 0,3 bis 1,5 m Länge zu berücksichtigen.Der Bohrkern wurde mit einer Almonté-Diamantkernsäge halbiert. Die Probenintervalle wurden von einem qualifizierten Geologen festgelegt, um geologische Grenzen einzuhalten. Die linke Hälfte wurde archiviert. Alle wichtigen vererzten Zonen wurden beprobt, plus sichtbar taubes Material, das mehr als 5 m von den vererzten Zonen entfernt war. Die Probenintervalle sind 1 m lang, reichen jedoch von 0,3 m bis 4,0 m Länge. Das Gesamtgewicht jeder Probe überschreitet im Allgemeinen 5 kg nicht.Doppelproben wurden mit einer Inzidenz von 1 in 25 Proben aus dem Kegelsplitter entnommen. Die wiederholte Analyse der pulverisierten Proben (für alle Probentypen - DD und RC) erfolgte bei einer Inzidenz von 2 in 50 Proben.Für Rückspülbohrungen wurde ein am Bohrgerät montierter statischer Kegelsplitter mit eingestellter Öffnung verwendet, um eine Primärprobe von ungefähr 4 kg pro Meter zu erhalten (was ungefähr einem Achtel der Gesamtprobe entspricht). Das restliche Material wurde beibehalten. Doppelproben wurden mit einer Inzidenz von 1 in 25 Proben aus dem Kegelsplitter entnommen. Die wiederholte Analyse der pulverisierten Proben (für alle Probentypen - DD und RC) erfolgte bei einer Inzidenz von 2 in 50 Proben.Sowohl RC- als auch DD-Probenahmen wurden von früheren Betreibern nach Industriestandard durchgeführt, wobei häufig 1-m-Proben nach anfänglichen 4-m-Sammelproben verwendet wurden. Es ist nicht bekannt, welche Gehaltsgrenze die Neubeprobung über 1 m bei früheren Bohrungen (Sipa) veranlasste.BohrverfahrenDie Bohrkerne aus den Kernbohrungen wurden ausgerichtet und mit einem Maßband gemessen, wobei der ausgebrachte Kern mit den Bohrtiefen verglichen wurde, was der Industriepraxis entspricht. Kernbohrungen wurden nach Industriestandard unter Verwendung unterschiedlicher Probenlängen (0,3 bis 1,5 m) basierend auf geologischen Abschnitten durchgeführt. NSRs übertägige Kernbohrungen wurden sowohl mit HQ3- (61,1 mm Kerndurchmesser, Triple Tube) als auch mit NQ2- (Standard Tube) Techniken durchgeführt. Die Probenabschnitte waren im allgemeinen NQ2. Der Kern wurde mit dem ORI-Shot-Gerät ausgerichtet.RC- und übertägige Kernbohrungen wurden damals (1988 erste Entdeckung, bis 2004) von früheren Betreibern nach Industriestandard durchgeführt. Die RC-Probenahme entsprach zum Zeitpunkt des Bohrens dem Industriestandard.Die Kernausbringung bei DD- als auch die RC-Bohrungen war gut, da sich das Gestein in jeder Lagerstätte dafür relativ gut eignet. Ungefähr 692 Bohrungen wurden zur Durchführung der Mineralressourcenschätzungen verwendet.ProbenanalysemethodeNach dem Trocknen bei 105 C bis zu einem konstanten Gewicht wurden alle Proben mit einem Gewicht unter ungefähr 4 kg in einem LM5 vollständig pulverisiert, wobei nominal 90 % des Gesteinspulvers ein 75 µm-Sieb passiert. Die sehr wenigen Proben, die schwerer als 4 kg waren, wurden vor der Pulverisierung auf <6 mm zerkleinert und aufgeteilt. NSRs Bohrkernproben wurden mittels Brandprobe analysiert (50-Gramm-Probe). Gelegentlich wurde Freigold im Bohrkern beobachtet.Alle Proben wurden über Nacht ofengetrocknet (max. 120 ), in einem Backenbrecher auf <6 mm zerkleinert und in einem statischen Riffle Splitter auf <3 kg aufgeteilt. Die Grobfraktion wurde entsorgt. Der Rest wurde in einem LM5 pulverisiert, wobei > 85 % des Gesteinspulvers ein 75 µm-Sieb (Tyler 200 Mesh) passiert, und verpackt. Die analytische Probe wurde unter Verwendung eines Spatels weiter auf eine Probeneinwaage von 30 g reduziert und der Gesteinspulverpacken eingelagert. Für ältere Prä-NSR-Proben wird eine Best-Practice-Methode angenommen.Für alle NSR-Bohrkernproben wurde die Goldkonzentration mittels Brandprobe unter Verwendung der Bleisammeltechnik mit einer Probeneinwaage von 30 g (oder 50 g, je nachdem, welches Labor verwendet wurde) bestimmt. Im Anschluss erfolgte eine AAS-Analyse, die als Gesamtgold angesehen wurde. Mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit anschließender ICP-OES-Untersuchung wurde auf mehrere Elemente analysiert. RC-Bohrungen von früheren Betreibern entsprachen zu diesem Zeitpunkt dem Industriestandard und wurden für diese Mineralressourcenschätzung nicht überprüft.SchätzmethodeAufgrund der komplexen Vererzungsgeometrie und der unterschiedlichen Winkel der Bohrabschnitte wurde die wahre Mächtigkeit manuell abgeleitet.Das Zusammensetzen der Bohrproben wurde in jeder vererzten Domäne in Intervallen von 1 m (im Bohrloch) durchgeführt. In den ersten beiden Durchgängen der Schätzung wurde die gewöhnliche Kriging-Interpolationsmethode (OK, Ordinary Kriging) verwendet. Eine endgültige "Nearest Neighbor"-Methode wurde verwendet, um leere Blöcke zu füllen. 73 % der Blöcke wurden in den ersten beiden Durchgängen geschätzt. Der maximale Abstand der Extrapolation von Datenpunkten wurde statistisch bestimmt und variiert je nach Domäne. Die Vulcan-Software wurde für die Datenerfassung, das Domain Wire Framing, die Berechnung und Codierung zusammengesetzter Werte und die Berichterstellung verwendet.Blockmodellvolumen wurden mit Volumen der Drahtgittermodelle verglichen, um die weitere Unterteilung der Blöcke (Subblocking) zu validieren. Die abgeglichene historische Produktion aus dem Tagebau ist mit der neuen Schätzung vergleichbar. Es werden keine Annahmen getroffen und nur Gold wurde zur Schätzung definiert. Im Modell wurden keine schädlichen Elemente geschätzt.Die übergeordnete Blockgröße beträgt 10 m (Y) x 10 m (X) x 10 m (Z), mit einem Teilblock von 1,25 m x 1,25 m x 1,25 m. Der durchschnittliche Probenabstand beträgt 20 x 20 m oder besser für den Hauptteil der Ressource, bis zu 20 x 40 m an den Peripherien. Es wird eine Mindestabbaumächtigkeit von 3 m sowohl für den Tagebau- als auch für den Untertagebau angenommen.Für die Lagerstätte Peake wurde das Zusammensetzen der Bohrproben gegenüber einer vererzten Domäne in Intervallen von 1 m (Bohrloch) durchgeführt. In den ersten beiden Durchgängen der Schätzung wurde die gewöhnliche Kriging-Interpolationsmethode (OK) verwendet. Eine endgültige "Nearest Neighbor"-Methode wurde verwendet, um leere Blöcke zu füllen. 99,3% der Blöcke wurden in den ersten 2 Durchgängen gefüllt. Der maximale Abstand der Extrapolation von Datenpunkten wurde statistisch bestimmt und variiert je nach Domäne. Die Vulcan-Software wurde für die Datenerfassung, das Domain Wire Framing, die Berechnung und Codierung zusammengesetzter Werte und die Berichterstellung verwendet.Blockmodellvolumen wurden mit Volumen der Drahtgittermodelle verglichen, um die weitere Unterteilung der Blöcke (Subblocking) zu validieren. Die abgeglichene historische Produktion aus dem Tagebau ist mit der neuen Schätzung vergleichbar. Es werden keine Annahmen getroffen und nur Gold wurde zur Schätzung definiert. Im Modell wurden keine schädlichen Elemente geschätzt. Die übergeordnete Blockgröße beträgt 16 m (Y) x 8 m (X) x 8 m (Z), mit einem Unterblock von 1 m x 0,5 m x 0,5 m. Der Abstand der Bohrungen variiert zwischen 5 m und 200 m.Der durchschnittliche Probenabstand beträgt 40 x 40 m oder besser für den Hauptteil der Ressource, bis zu 40 x 120 m an den Peripherien. Es wird eine Mindestabbaumächtigkeit von 3 m sowohl für den Tagebau- als auch für den Untertagebau angenommen.Drahtgittermodelle (Wire Frame) der Vererzung werden innerhalb der geologischen Bereiche basierend auf Bohrkernprotokollen, Kartierungen und Gehalt erstellt. Niedrige Gehalte können Teil eines Drahtgittermodells der Vererzung sein. Schätzungen werden durch die Interpretationen eingeschränkt.KlassifizierungDie Ressourcenklassifizierung basiert hauptsächlich auf der Kontinuität der Geologie und des Gehaltes, wie durch Bohrungen gezeigt (Daten zur Kontrolle des Erzgehalts in der Tagebaugrube nicht berücksichtigt). Wenn ein Drahtgittermodell mit geologischer Kontinuität oder Gehaltskontinuität konstruiert wurde, werden alle Blöcke innerhalb des Drahtgittermodells als geschlussfolgert bezeichnet.Die Zuordnung der Ressourcenkategorie "angezeigt" erfolgte für jede Erzzone einzeln anhand verschiedener Kriterien, einschließlich:- Kontinuität von Gehalt und Geologie;- Dichte der Bohrungen;- Anzahl der Durchgänge zum Füllen der Blöcke; und- Qualität der Schätzung (Kriging-Effizienz).Dem Halo (Material nicht im Drahtgitter) wurde eine Ressourcenkategorie "geschlussfolgert" zugewiesen, wenn er sich innerhalb des geschlussfolgerten Drahtgitters befindet und der Block im ersten Durchgang gefüllt wird. Eingaben und geologische Daten werden als genau vorausgesetzt, was durch frühere erfolgreiche Bergbaubetriebe unterstützt wird. Die Mineralressource wurde von NSR überprüft, und eine unabhängige Validierung der Mineralressourcenschätzungen wurde von einem unabhängigen Berater der Optiro durchgeführt.Die Mineralressourcenschätzung wird als robust und repräsentativ für die Vererzung in Mount Olympus angesehen (auch für Zeus und Waugh). Die Anwendung geostatistischer Methoden hat dazu beigetragen, das Vertrauen in das Modell zu erhöhen und die relative Genauigkeit der Ressource großräumig zu quantifizieren. Siehe oben für durchschnittliche Bohrdichten.Cut-off-Gehalte und andere ParameterDie für die Lagerstätten Mt Olympus, Waugh und Zeus angegebenen Cut-off-Gehalte betrugen 0,7 g/t Au. Der Cut-off-Gehalt der Modellierung wurde nominell auf 0,5 g/t Au festgelegt. Die Tonnagen wurden auf Trockenbasis geschätzt, da ein geringer Feuchtigkeitsgehalt im Erz erwartet wurde. Für Peake wurde nominell ein Cut-off-Gehalt von 0,9 g/t Au und für die Modelliierung ein Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au verwendet.Insgesamt wurden 4.440 Rohdichtemessungen aus 30 Kernbohrungen durchgeführt, die in vererzten und nicht vererzten Abschnitten auf Mt Olympus, Waugh und Zeus niedergebracht wurden. Einzelne Rohdichten wurden gemäß bestimmten geologischen Einheiten und Verwitterungszuständen angewendet. In frischem Material besteht eine Korrelation zwischen dem Rohdichtewert und dem Goldgehalt in den Analysen. Dieser wurde verwendet, um Rohdichtewerte festzulegen.In Peake wurden insgesamt 898 Messungen des spezifischen Gewichts an Bohrkernen aus 12 NST-Kernbohrungen durchgeführt. Die verwendete Methode war die Eintauchtechnik. Die meisten Messungen des spezifischen Gewichts wurden an frischem Material durchgeführt. Frisches nicht vererztes Material erhielt eine SG von 2,95 als Ergebnis einer SG-Messung der NST in Peake und Mt Olympus (ähnliche Geologie). Die durchschnittliche SG für frisches vererztes Material (innerhalb der Drahtgittermodelle der Vererzung) betrug 3,10. Dies ist auf die Zunahme schwerer Sulfidmineralien (Pyrit) zurückzuführen. Für Übergangsmaterial wurde eine konservative Messung des spezifischen Gewichts von 2,75 verwendet, wobei SGs aus aktuellen Daten, früheren Ressourcenmodellen und der Lagerstätte Mount Olympus, die eine ähnliche Geologie besitzt, berücksichtigt wurden.Für Oxidmaterial wurde eine konservative SG von 2,65 angegeben. Dies berücksichtigt aktuelle Daten und frühere Ressourcenmodelle sowie abgestimmte Daten aus dem TagebauFür alle Lagerstätten innerhalb des Goldprojekts Ashburton sind die metallurgischen Bedingungen und Eigenschaften der Vererzung allgemein bekannt, wobei sogenanntes "Free Milling Material" (nur durch Zerkleinerung aufschließbares Material) von Sipa in Oxidzonen abgebaut wird. Frische Vererzungen sind von Natur schwer aufschließbar, da sie einen hohen Pyritgehalt und manchmal feines Gold enthalten, das in dieser Matrix eingeschlossen ist. Erste Testarbeiten haben günstige Ergebnisse gezeigt, detailliertere Studien sind erforderlich. In das Ressourcenmodell wurden keine metallurgischen Annahmen eingebaut.Erweiterung von Kalamazoos bestehendem Portfolio an Pilbara-GoldprojektenDas Goldprojekt Ashburton ist eine wichtige Ergänzung von Kalamazoos Portfolio an Qualitätsgoldprojekten in der Region Pilbara.Nördlich des Goldprojekts Ashburton befindet sich Kalamazoos Projekt The Sisters (E47 / 2983 und ELA47 / 4342), das sich über 136 km2 erstreckt und als höffig betrachtet wird sowohl für die epigenetische Goldvererzung im Zusammenhang mit der Wohler Shear Zone als auch für potenzielle vererzte Intrusionen, wie sie auf De Greys Weltklasse-Entdeckung, das Goldprojekt Mallina, neu identifiziert wurden (Abbildung 8). Diese Scherzone ist eine höffige Abzweigung aus dem Scherzonenkomplex Tabba Tabba, Mallina, Withnell und Berghaus, der einen Großteil der Goldressource der De Grey beherbergt, einschließlich der Goldlagerstätte Hemi. Für das Goldprojekt Mallina gab De Gray kürzlich bekannt, dass die gesamte Oxid/Sulfid-Mineralressource (JORC-Code 2012) auf 37,3 Mio. t Erz mit 1,8 g/t Au für 2,2 Mio. Unzen erhöht wurde, während eine erhebliche Ressourcenaktualisierung aufgrund der jüngsten Hemi-Entdeckung erwartet wird9.Kalamazoo hat kürzlich eine projektweite geochemische Untersuchung auf The Sisters abgeschlossen, die auf die Wohler Shear Zone (Scherzone) über einen etwa 14 km langen Strukturkorridor abzielte. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Das Bodenprobenentnahmeprogramm umfasst eine Fläche von ca. 45 km2 mit 2.200 Proben, die entlang des Wohler Shear Zone-Korridors für die UltraFine+TM-Analyse im Rahmen eines CSIRO-Forschungsprojekt unter der Leitung von Dr. Ryan Noble gesammelt wurden. Die UltraFine+TM -Daten werden verwendet, um möglicherweise Goldvererzungen sowie alle breiten Alterationshalos aufzufinden und die Exploration auf bodengestützte geophysikalische Untersuchungen und Testbohrungen zu konzentrieren. Parallel dazu wurden Ende Mai 2020 luftgestützte magnetische und radiometrische Untersuchungen des Projektgebiets durchgeführt, deren Ergebnisse in Kürze bekannt gegeben werden10.9ASX: DEG 27. April 2020 10ASX: KZR 3. Juni 2020Abbildung 8 zeigt: Lage des Projekts The SistersKalamazoos Projekt Marble Bar (E45 / 4724) erstreckt sich über 48 km2 und befindet sich 6,5 km östlich von Marble Bar und 11 km nordwestlich von Calidus' Warrawoona-Goldprojekt (1,25Mio. Unzen) (Abbildung 1). Die südliche Grenze des Kalamazoo-Projektgebiets stößt an Calidus' E45 / 4555, in dem sich die hochgradige Klondyke-Goldlagerstätte befindet. Ein kürzlich von Kalamazoo durchgeführtes Bodenprobenentnahmeprogramm identifizierte im südlichen Bereich der Liegenschaft in einer anomalen Zone eine vorrangige Goldanomalie im Boden mit Goldgehalten von 261 ppb (0,26 ppm)11. Anfang Mai 2020 wurde eine nachfolgende luftgestützte Magnetik-/Radiometrik-Untersuchung des Projektgebiets durchgeführt, deren Ergebnisse noch bekannt gegeben werden müssen.Das Projekt DOM's Hill des Unternehmens umfasst drei bewilligte Liegenschaften (E45 / 4722, E45 / 4887, EL45 / 5146) und einen Explorationslizenzantrag (ELA45 / 4919), der sich 110 km südöstlich von Port Hedland in der archäozoischen Region East Pilbara befindet (Abbildung 1). Nach einer Geländeerkundung, bei der mittels Metalldetektoren auch zahlreiche Goldnuggets gefunden wurden, wurde im April 2020 ein erstes Bodenprobenentnahmeprogramm über dem nördlichen Gebiet durchgeführt12. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet.(*11) ASX: KZR 9. Oktober 2019 (*12) ASX: KZR 2. Dezember 2019Zuvor an der ASX veröffentlichte PressemitteilungenWeitere Einzelheiten hinsichtlich des Goldprojekts Ashburton Gold-Projekt und Informationen in dieser Pressemitteilung finden Sie in den folgenden ASX-Pressemitteilungen:ASX: SRI: 14. Februar 2011 ASX: KZR 20. November 2017 ASX: NST 14. Februar 2011 ASX: KZR 14. November 2018 * ASX: NST 28. Juli 2011 ASX: NST 1. August 2019 ASX: NST 2. April 2012 ASX: KZR 9. Oktober 2019 * ASX: NST 2. Juli 2012 ASX: KZR 2. Dezember 2019 * ASX: NST 26. Juli 2012 ASX: KZR 15. Januar 2020 * ASX: NST 27. August 2012 ASX: CAI 19. Februar 2020 ASX: NST 10. September 2012 ASX: DEG 27. April 2020 ASX: NST 7. Februar 2013 ASX: CMM 12. Mai 2020 ASX: NST 28. Februar 2013 ASX: KZR 3. Juni 2020 * ASX: NST 22. Juni 2020Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse für die Projekte The Sisters, Marble Bar und DOM's Hill beziehen, stammen aus den oben genannten ASX-Pressemitteilungen des Unternehmens (siehe mit * gekennzeichnete Veröffentlichungen) und können unter www.kzr.com.au eingesehen werden . Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktankündigungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Probenentnahmeverfahren und Daten (Abschnitt 1 der JORC-Tabelle 1) und die Berichterstattung über Explorationsergebnisse (Abschnitt 2 der JORC-Tabelle 1) im Ashburton-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lance Govey, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. Herr Govey ist ein Mitarbeiter von BinEx Consulting, der als Exploration Manager WA für das Unternehmen tätig ist. Herr Govey verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Vererzung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die Tätigkeit relevant ist, die er unternimmt, um sich als sachkundige Person gemäß 2012 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineralresources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Govey stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Schätzung und Berichterstattung von Mineralressourcen (Abschnitt 3 der JORC-Tabelle 1) im Ashburton-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Damien Keys, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist, zusammengestellt wurden . Dr. Keys ist ein Mitarbeiter von Complete Target Pty Ltd, der als Berater für Kalamazoo Resources Limited tätig ist. Dr. Keys verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Vererzung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die Tätigkeit relevant ist, die er unternimmt, um sich als sachkundige Person gemäß 2012 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineralresources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Dr. Keys stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.Vorausschauende AussagenAussagen zu Kalamazoos Plänen in Bezug auf seine Mineralliegenschaften und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass Kalamazoos Pläne zur Entwicklung seiner Mineralliegenschaften wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Kalamazoo das Vorkommen zusätzlicher Mineralressourcen/Vorräte bestätigen kann, sich eine Vererzung als wirtschaftlich erweist oder eine Mine auf einer der Mineralliegenschaften von Kalamazoo erfolgreich erschlossen wird. Die Leistung von Kalamazoo kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Luke Reinehr Chairman/CEO luke.reinehr@kzr.com.auVictoria Humphries Investor Relations - NWR Communications victoria@nwrcommunications.com.auTom Whiting Taylor Collison twhiting@taylorcollison.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.23.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1077243 23.06.2020