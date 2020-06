Wasser ist in der Industrie, in Industrieparks eine wichtige Ressource, weswegen Industrieparks häufig an Wasserstraßen oder Seen anzutreffen sind. Wasser wird für die Reinigung von Anlagen ebenso wie für Prozesse zum Erhitzen und Kühlen und bei der Belagsentfernung bei Wärmeübertragern eingesetzt. Erfahrungsgemäß sind in einem Industriepark Hunderte von Wärmeübertragern im Einsatz, die allesamt von Zeit zu Zeit gereinigt werden müssen.

Dazu gibt es verschiedene Methoden. Die häufigste Methode zur Belagsentfernung aus Wärmeübertragern ist die herkömmliche Hochdrucktechnik mit einem Wasserverbrauch von 400 l/min. Aufgrund der Verletzungsgefahr bei hohen Wasserdrücken ist ausschließlich der Einsatz von Rein- bzw. Trinkwasser erlaubt.

Brauch- statt Trinkwasser

Eine wassersparende Alternative dazu ist die bohrende Reinigungstechnik mit Wasserkühlung. Diese verbraucht in der Regel 9 l/min Wasser, wobei aufgrund des Druckes von etwa 2 bar beim Wasseraustritt am Bohrkopf keine Verletzungsgefahr besteht. Daher kann auch Brauchwasser anstelle von Trinkwasser verwendet werden. Die Reinigungstechnik senkt also den Wasserbedarf insgesamt und insbesondere ...

