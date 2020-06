Wenn es in der Produktion rummst, sind häufig Spezialisten gefragt. Gerade beim Verarbeiten von pulverförmigen Stoffen oder Granulaten ist die Explosionsgefahr latent vorhanden. Dass der Teufel im Detail steckt, musste unlängst ein Betreiber einer Anlage erfahren, in der Methylzellulose vermahlen wird. Beim Öffnen einer Revisionsklappe an einem Zyklonabscheider war es zu einer Staubexplosion gekommen, bei der ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Vorausgegangen war dem Ereignis ein Brand im Heizregister, bei dem sich brennende Partikel abgelöst hatten. Wie die Partikel in das Register geraten waren, blieb zunächst unklar - denn eigentlich sollte an dieser Stelle gar kein Staub auftreten. Des Rätsels Lösung: Weil von zwei parallel installierten Anlagen eine außer Betrieb war, saugte die verbleibende Anlage staubhaltige Luft entgegen der eigentlichen Strömungsrichtung aus der inaktiven Anlage an.

Das Fallbeispiel beschreibt eine mögliche Ursache für Explosionsereignisse in Schüttgutanlagen: Mängel bei der Konstruktion und Anlagenplanung. Doch es gibt noch zahlreiche weitere - denn überall dort, wo brennbare Feststoffe verarbeitet werden, besteht das Risiko von Explosionen. Vor allem Staub wird dabei oft unterschätzt. Zirka 80 % aller in der Industrie vorkommenden Stäube sind brennbar. Sind heiße Oberflächen oder andere Zündquellen vorhanden, genügt oft bereits eine aufgewirbelte Staubschicht, um eine Explosion auszulösen.

Jeden Tag ereignet sich in Deutschland eine Staubexplosion

In Deutschland ereignet sich durchschnittlich jeden Tag in einem Industriebetrieb eine Staubexplosion. Mit rund einem Viertel der Ereignisse führt die Lebens- und Futtermittelindustrie die Negativstatistik an. Um solche Ereignisse zu vermeiden, haben Anlagenausrüster in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche technische Lösungen entwickelt. Generell unterscheidet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...