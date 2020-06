Wirecard legte am Dienstag zeitweise rund 34,7% zu - und war in Stuttgart meistgehandelte Aktie und mit einem Volumen von 6,5 Millionen Euro Umsatzspitzenreiter. Indes stellte sich Ex-CEO Markus Braun der Staatsanwaltschaft, die einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Ihm wird zur Last gelegt, das Umsatzvolumen von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern (TPA) aufgebläht zu haben, um das Unternehmen dadurch finanzkräftiger und für Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...