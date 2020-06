WIESBADEN, 24. Juni (WNM/Destatis) - Der Umweltschutz schafft in Deutschland neue Arbeitsplätze. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben im Jahr 2018 in Deutschland 289 280 Beschäftigte - gemessen in Vollzeitäquivalenten - Waren, Bau- und Dienstleistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Damit stieg die Zahl der "Green Jobs" gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Mehr als zwei Drittel (71,7 % beziehungsweise 207 470 Personen) der Beschäftigten im Umweltschutz waren im Verarbeitenden ...

