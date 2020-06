Der Biotech-Spezialist Qiagen will sich von seiner Minderheitsbeteiligung an der ArcherDX trennen. Als Grund gibt Qiagen den geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Invitae und ArcherDX an. Per Stichtag 23. Juni hielt Qiagen rund 8 Prozent der Anteile am US-Spezialisten für die Genomanalyse im Bereich Präsisionsonkologie. Der aktuelle Buchwert der ArcherDX-Beteiligung liegt nach Unternehmensangaben bei ca. 20 Mio. USD. Qiagen erwartet auf Basis der Zusammenschlussvereinbarung von I..

