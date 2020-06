Hannover/Berlin-Falkensee (ots) - Die Schultüte sinnvoll füllen - mit den griffix Pinseln von Pelikan. Schon kurze Zeit nach ihrer Markteinführung waren Lehrer, Eltern und Schüler gleichermaßen von dem neuen Schulprodukt begeistert. Auch zahlreiche Blogger haben die griffix Neuheit getestet und sind von den fünf Schulpinseln in kindgerechter Länge mit Premium Pinselhaar-Qualität überzeugt. Seitdem wächst die griffix Pinsel Fangemeide stetig an. Dank ihrer ergonomischen Dreikantform fördern "Die 5 Richtigen für die Grundschule" die Feinmotorik der Kinderhand von Anfang an.Für einen perfekten Schulstart sorgt griffixDer Schulstart ist ein wichtiger Meilenstein im Leben aller Kinder und ihrer Eltern. Dazu gehört eine bestmögliche Grundausstattung, die die Kinder optimal beim Lernen unterstützt. Als führender Experte für das Schreiben und Malen entwickelte Pelikan gemeinsam mit Pädagogen das bekannte griffix Schreiblernsystem, das die richtige Stifthaltung von Anfang an fördert. Als weitere Produkthighlights hat Pelikan ergonomische griffix Scheren und im vergangenen Jahr die griffix Schulpinsel gelauncht. Sie ergänzen das erfolgreiche griffix Sortiment optimal.Malen verbessert die FeinmotorikMalen ist ein effektives Mittel, um die Feinmotorik der Kinderhand zu verbessern. Speziell auf die Bedürfnisse der Grundschüler beim Malen angepasst und für den Einsatz im Kunstunterricht perfektioniert, sorgen die neuen griffix Qualitätspinsel für die entsprechende Förderung und gleichzeitig jede Menge Malspaß in der Schule. Genau wie alle anderen griffix Produkte unterstützen auch die griffix Pinsel mit ihrem ergonomischen Dreikantgriff und der kindgerechten Länge die richtige Handhaltung. Dabei garantiert die rutschfeste Oberfläche einen sicheren Halt. Die Dreikantform verhindert darüber hinaus das Wegrollen.Das Herz sind die HaareDie synthetischen Haare der griffix Pinsel in Premium Qualität sind besonders robust und formstabil. So verlieren die Pinsel beim Malen keine Haare, sondern überzeugen durch ihre sehr gute Farbaufnahme und -abgabe. Haare sowie die Pinselstiele sind nach dem Malen leicht zu reinigen und trocknen schnell. Dank des hochwertigen Materialeinsatzes werden die Kinder lange Freude an den griffix Schulpinseln haben.Meinungsbildner empfehlen griffix PinselKein Wunder, dass Lehrer die griffix Pinsel empfehlen: Bei einer auf der Didacta durchgeführten, unabhängigen Erhebung in 2019 bestätigten das 90 Prozent der befragten Lehrer. Sehr erfolgreich ist auch das Umfrageergebnis bei einer aktuellen Testeraktion: Von 1.000 Pinseltestern empfehlen 98,6 Prozent der Befragten die griffix Pinsel weiter!Perfekte Schultauglichkeit - für jede Aufgabe der richtige PinselOb zum lehrplangerechten Malen von Punkten, Flächen oder Linien, die fünf griffix Schulpinsel sind für die verschiedensten Maltechniken bestens geeignet:12er Borstenpinsel in Rot: Der Großflächenpinsel ist dabei der wichtigste Pinsel für den Schulstart, denn er löst die Farbtablette besonders leicht an. Als fester Flachpinsel ermöglicht er das Malen größerer Flächen wie beispielsweise Wiesen.10er Haarpinsel in Grün: Der Linienpinsel sorgt als großer Rundpinsel für perfekt geschwungene Linien. Größere Details wie Wolken und Blätter können durch die zulaufende Spitze sehr gut gemalt werden.6er Borstenpinsel in Blau: Der Kleinflächenpinsel ist als fester Flachpinsel für kleinere Flächen, Kanten sowie grobe Linien bei den Schulanfängern beliebt.6er Haarpinsel in Gelb: Der Punktpinsel ist ein kleiner und perfekt zugespitzter Rundpinsel für feine Details wie beispielsweise Gras.10er Katzenzungenpinsel in Orange: Das Multitalent ist als großer Flachpinsel ideal zum Malen für Striche, Kurven und geschwungene Linien geeignet.Die richtige Pinselauswahl gelingt durch das Farbleitsystem. Die verschiedenen Farben der Griffe ermöglichen den Kindern, schon nach kurzer Zeit intuitiv den richtigen Pinsel für die verschiedenen Malaufgaben zu greifen. Um Verwechslungen innerhalb der Schulklasse vorzubeugen, hat jeder griffix Pinsel ein praktisches Namensfeld.Clevere Transport- und Aufbewahrungslösung: Pelikan BandPassend zu den 5 Richtigen griffix Pinseln gibt es das maßgeschneiderte flexible Pelikan Band in einem Set mit 3 oder 5 Pinseln. Es befestigt die Pinsel kinderleicht am Farbmalkasten und sorgt im Handumdrehen für Ordnung. Beim Trocknen, Verstauen oder in der Anwendung ist das Pelikan Band stets die perfekte Lösung.Die griffix Pinsel sind einzeln ab 2,49 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Alle 5 Richtigen für die Grundschule gibt es im Grundschul-Set für 11,99 Euro (UVP) oder als 3er Schulstarter-Set für 7,49 Euro (UVP). Beide Sets sind umweltfreundlich ohne Plastikhaube verpackt und inklusive Gratis-Band.Mit den beliebten griffix Pinseln von Pelikan sind Grundschüler für den Kunstunterricht bestens ausgestattet. Made in Germany - Made by Pelikan.Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan unter www.pelikan.com (http://www.pelikan.com)Über Pelikan:Kompetenz seit GenerationenÜber 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".Pelikan im Internet:www.pelikan.com (http://www.pelikan.com) und https://de-de.facebook.com/pelikan.deAbdruck honorarfrei, Beleg erbeten, Bildmaterial und Produktsamples auf Anfrage.Pressekontakt:Pelikan Vertriebsgesellschaft - ein Unternehmen der Pelikan Group GmbHMarke PelikanHead of Corporate Communications & PRMira WillertFon: +49(0) 3322 26-3994Fax: +49(0) 3322 26-3408mira.willert@pelikan.comOriginal-Content von: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71208/4632741