Zürich (awp) - Die VP Bank rechnet nach der millionenschweren Wertberichtigung in diesem Frühling nicht mit weiteren Abschreibern. "Bei der Wertberichtigung über 20 Millionen gehen wir effektiv von einem Einzelfall aus und haben auch entsprechende Stresstests und Analysen vorgenommen", sagte CEP Paul Arni in einem am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...