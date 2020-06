Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag nach oben ausbrechen und direkt stark in den Handel starten. Nachdem der DAX am Montag noch mit einer schwachen Tageskerze bei 12.262 Punkten aus dem Handel gegangen war, eröffnete der Leitindex am Vortag bei 12.360 Punkten und zog dann zügig bis über 12.400 und 12.450 Punkte hoch. Im Tageshoch wurden 12.616 Punkte erreicht, bevor der DAX dann wieder den Rückwärtsgang einlegte und bei 12.523 Punkten aus dem Handel ging. Nachbörslich rutschte der DAX dann weiter ...

