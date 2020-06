Die Stimmung unter den Anlegern hat sich beruhigt, nachdem der überfällige Rücksetzer den einen Anleger in den Markt gelassen hat und anderen ermöglichte, Shortpositionen zu schließen. Derzeit besteht kein Ungleichgewicht mehr, so dass aus dem Sentiment letzter Woche keine künftige Richtung abgeleitet werden kann.Übers vorletzte Wochenende war der DAX kräftig zurückgekommen: am Montag 15. Juni startete der DAX bei 11.625 Punkten, Pessimisten hatten die Gelegenheit, ihre Leerverkäufe einzudecken. ...

