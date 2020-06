Infineon -0.71% tradsam (14D00F29): Infineon Aktien wurden in das Depot gekauft. Diese sind mit Turbo-Put-Scheinen abgesichert. (24.06. 11:32) >> mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag Alibaba Group Holding -0.62% SIGAVEST (00VVAKFL): Alibaba kratzte gestern am alten Allzeithoch bei 230$, konnte es aber noch nicht überschreiten. Damit rechnen wir aber in den nächsten Wochen. Wir bleiben investiert. (24.06. 11:28) >> mehr comments zu Alibaba Group Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/alibaba Amazon -0.32% SIGAVEST (00VVAKFL): Amazon erreichte gestern wie die US-Technologieindizes ein neues Allzeithoch. (24.06. 11:26) ...

