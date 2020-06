Die Mazda Motor Corporation stellt die Produktion in den japanischen Werken wieder auf den Zweischichtbetrieb um. In den Werken Ujina 1 und 2 sowie Hofu 2 erfolgt dies zum 1. Juli, im Werk Hofu 1 ist dies für den 27. Juli vorgesehen. Wie Mazda meldet, haben in vielen Ländern Unternehmen schrittweise ihre Aktivitäten wieder aufgenommen - unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen, um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Auf einigen Märkten sei zudem eine Erholung der ...

