Der Aerospace-Konzern FACC hat mit "LAV4ALL" eine 100 Prozent barrierefreie Flugzeugtoilette für die Nachrüstung mit mehr Innenraum bei gleichen äußeren Abmessungen entwickelt. "Die Anforderungen an eine Flugzeugtoilette sind sehr hoch: Optimale Verwendbarkeit und Funktionalität, höchste Hygienestandards aber auch Wirtschaftlichkeit in Anschaffung und Betrieb sind wichtige Kriterien. Mit "LAV4ALL' ist es unseren Experten gemeinsam mit externen Entwicklungspartnern gelungen, eine umfassend optimale Lösung zu entwickeln und serienreif zu machen", so FACC-CEO Robert Machtlinger.FACC ( Akt. Indikation: 6,55 /6,67, -1,64%) Seit Anfang der Woche hat der von der Wiener Börse berechnete Nachhaltigkeits-Index ...

