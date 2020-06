The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2020



ISIN Name



AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

CA13526P1027 CANADA JETLINES

DE000A184NY5 SEMPER A.16/6500 16/23

IT0000086923 POL. EDITORIALE EO 0,26

US0352901054 ANIXTER INTL. DL 1

