Mit dem etwas verhaltenen Emissionstag gestern könnte diese Woche das gepreiste Volumen am europäischen Credit Primärmarkt zum ersten Mal seit zehn Wochen unter EUR 30 Mrd. verbleiben. Eiffage SA preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 6,5 Jahren bei MS+208 BP. Ebenfalls mit einer Senior Unsecured Emission war die MTU Aero Engines am Primärmarkt und preiste EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+346 BP. Im Financial Segment brachte die Rabobank einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei ...

