Nach knapp 17 Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf - und insgesamt rund 34 Jahren im Unternehmen - legt Werner M. Dornscheidt sein Amt am 30. Juni 2020 nieder. Wolfram N. Diener tritt am 1. Juli die Nachfolge als Messechef an. Erhard Wienkamp und Bernhard J. Stempfle vervollständigen das Team der Geschäftsführung. "Messe, das ist mein Leben", sagt der scheidende CEO. "Zusammen mit meinem Team haben wir in all den Jahren das aufgebaut, was dem Unternehmen heute zu Gute kommt. Die Rahmenbedingungen sind zwar aktuell schwierig, doch es tut gut, "mein' Unternehmen in ...

