Zürich (awp) - Bei Ernst & Young (EY) Schweiz kommt es zu Personalrochaden an der Spitze. Stefan Rösch-Rütsche steigt zum Country Managing Partner auf und übergibt die Führung des Bereichs Strategy & Transactions per 1. Juli an Michael Messerli. Der eigenständig geführte Bereich Financial Services gehört allerdings nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...