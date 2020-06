APA ots news: Drei Gesamtsieger PC Magazin Kundenzufriedenheit Internetanbieter. - BILDWien (APA-ots) -* 1. Platz bei Kundenzufriedenheit mit 115 Punkten. * Bestwertung für Marke sowie Tarif & Rechnung.* Schrefl: "Bestätigung für unsere Vorreiterrolle beim mobilen Internet."Während des Lockdowns war der Großteil der Österreicher auf einen zuverlässigen Internetzugang zu Hause angewiesen, um Home Office, eLearning & Co. nutzen zu können. Im April 2020, als die meisten Kunden den eigenen Internetzugang besser denn je kannten, ermittelte das PC Magazin gemeinsam mit dem FiFT (Fachinstitut für Technikthemen) die Zufriedenheit von 2.777 Breitbandkunden aus der DACH-Region. Drei erzielte bei der Zufriedenheitsstudie Breitband 2020 mit 115 Punkten und der Note 1,8 den ersten Platz in Österreich.Rudolf Schrefl, CCO von Drei: "Als österreichischer Vorreiter bei unlimitierten Internettarifen für Zuhause sind wir seit Jahren die klare Nummer Eins im mobilen Internet. Dass Kunden unserem Internetzugang am Höhepunkt des Lockdowns die Bestwertung gegeben haben, ist eine tolle Bestätigung. Mit dem weiteren Ausbau von 4G und 5G werden wir österreichischen Haushalten und Unternehmen in Zukunft noch schnelleres und stärkeres Internet anbieten."Das Endergebnis des Internetprovider Kundenbarometers wird aus den Wertungen mehrerer Kategorien ermittelt. Die Topwertungen für "Marke/ Anbieter" und "Tarif/ Rechnung" waren dafür verantwortlich, dass Drei den Gesamtsieg in Österreich beim Kundenbarometer Internetprovider 2020 verbuchen konnte.Mehr dazu auf https://tinyurl.com/y73ekyb8Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0111 2020-06-25/11:10