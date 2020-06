Der Elektro-OEM Tesla plant allem Anschein nach, am Hauptsitz im kalifornischen Fremont ein eigenes Zentrum zur Fertigung und Entwicklung von Batterien aufzubauen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezugnahme auf Unterlagen, die der örtlichen Stadtverwaltung vorliegen. Demnach soll das Projekt auf den Namen Roadrunner hören. Einschließlich der Installation der notwendigen Fertigungsanlagen könnte Tesla den Aufbau der Batterieproduktion in nur drei Monaten abschließen, so der Antrag. ...

