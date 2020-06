Im Geschäftsjahr 2019/2020 erzielte die Unternehmensgruppe Gurktaler mit 1,0 Mio. Euro einen um 0,4 % höheren Umsatz aus Pachterlösen als im Vorjahr. Dabei handelt es sich um die Pachterträge für den Vertrieb der Marken Gurktaler Alpenkräuter, Rossbacher und Leibwächter. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von 466.000 Euro ausgewiesen (Vorjahr: 444.000). Bei nahezu konstanten Umsätzen sind die Kosten leicht gesunken. Das At-Equity-Ergebnis umfasst die Erträge der At-Equity-Beteiligung in Ungarn mit 1,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.). Das Finanzergebnis umfasst im Wesentlichen das Beteiligungsergebnis der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, im Ausmaß von 0,5 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...